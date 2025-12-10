إعلان

يوفر 2000 فرصة عمل.. الحكومة تمنح "الرخصة الذهبية" لمصنع سيليكون بالعلمين

كتب : أحمد الجندي

04:48 م 10/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة فرص عمل الرخصة الذهبية مصنع سيليكون بالعلمين

