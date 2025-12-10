إعلان

إيمان كريم تشيد بدور المتحف المصري الكبير في تسهيل تجربة الزوار من ذوي الإعاقة

كتب : أحمد الجندي

02:23 م 10/12/2025

الاعاقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، وذلك خلال الزيارة التثقيفية التي نظمها المجلس لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن فئات عمرية مختلفة للمتحف الكبير.

ودار اللقاء حول بحث آليات التعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى أنشطة المتحف، وتعزيز سبل الإتاحة وتسهيل تلقي المعلومات التاريخية.

وبحسب بيان، ثمنتً المشرف العام للمجلس على دور إدارة المتحف المصري الكبير في توفير تجربة شاملة لذوي الإعاقة، من الإتاحة المعلوماتية لحسن الاستقبال والتعامل والإجراءات الخاصة بتيسير انتقالات ذوي الإعاقة بين قاعات العرض وأدوار المتحف.

الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يتيح الدخول المجاني لذوي الإعاقة، مع توفير التجهيزات الخاصة بهم.

الاعاقة 1

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء نتائجها من الإدارية العليا

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمان كريم المتحف المصري الكبير الزوار من ذوي الإعاقة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى