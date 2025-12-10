التقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، وذلك خلال الزيارة التثقيفية التي نظمها المجلس لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن فئات عمرية مختلفة للمتحف الكبير.

ودار اللقاء حول بحث آليات التعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى أنشطة المتحف، وتعزيز سبل الإتاحة وتسهيل تلقي المعلومات التاريخية.

وبحسب بيان، ثمنتً المشرف العام للمجلس على دور إدارة المتحف المصري الكبير في توفير تجربة شاملة لذوي الإعاقة، من الإتاحة المعلوماتية لحسن الاستقبال والتعامل والإجراءات الخاصة بتيسير انتقالات ذوي الإعاقة بين قاعات العرض وأدوار المتحف.

الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يتيح الدخول المجاني لذوي الإعاقة، مع توفير التجهيزات الخاصة بهم.

