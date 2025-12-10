الأرصاد تحذر: استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر القاهرة الكبرى بالسحب الممطرة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الفترة الحالية.

كما أكدت الهيئة استمرار تقدم السحب الرعدية الممطرة على الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة ومتابعة التحديثات الجوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

