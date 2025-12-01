إعلان

رئيس "الوطنية للانتخابات": رسائل الرئيس جاءت بصيغة طلب لا تكليف احترامًا لاستقلال الهيئة

كتب : محمد أبو بكر

10:45 م 01/12/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل إحدى أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أي تداخل، وأن القضاء يباشر دوره الرقابي على أعمال الهيئة بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها.


وأوضح أن هذا الإطار المؤسسي يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون أي مجاملة أو مواءمة.


وأشار المستشار بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى موقف رئيس الجمهورية من العملية الانتخابية، موضحًا أن كلمات الرئيس على صفحته الشخصية جاءت بصيغة "طلب" وليس "تكليف".


وأضاف أن هذه الرسالة منحت الهيئة أريحية كاملة في اتخاذ قراراتها، ودعمتها في تنفيذ تدابير احترازية أسهمت في تحسين أداء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية وظهورها بصورة أكثر انضباطًا وتنظيمًا.


وشدد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه لا توجد أي جهة أو شخص داخل الدولة يمتلك حق التدخل في عمل الهيئة، مؤكدًا أن تركيبة الهيئة ذاتها، بما تضمه من قضاة وخبرات تنفيذية، تجعلها عصيّة على أي تأثير خارجي أو محاولة للتوجيه.


وأكد أن قرارات مجلس إدارة الهيئة تُتخذ وفق إجراءات قانونية وجدول زمني معلن مسبقًا، وهو ما يمثل دليلًا قاطعًا على استقلال الهيئة وشفافية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل أداء مهامها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوطنية للانتخابات لاستقلال الهيئة رسائل الرئيس المستشار أحمد بنداري انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة