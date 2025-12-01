إعلان

الإحصاء يكشف الأرقام النهائية للزواج والطلاق والمواليد خلال عام 2024

كتب : داليا الظنيني

09:16 م 01/12/2025

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف جمال عبدالمولى، مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن بيانات مهمة تتعلق بالزواج والطلاق والمواليد في مصر خلال عام 2024، مُشيرًا إلى اتجاهات ديموغرافية تحتاج إلى المتابعة.


وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، قال إن عام 2024 سجل 936 ألف حالة زواج، مُؤكدًا وجود "انخفاض في نسب الزواج" بشكل عام.


وأضاف "عبدالمولى"، أن حالات الطلاق سجلت ارتفاعًا، حيث تم تسجيل 274 ألف حالة طلاق في عام 2024، لافتًا إلى وجود "ارتفاع في معدلات الطلاق بمصر".


أما فيما يخص النمو السكاني، فقد أوضح مدير الإحصاءات الحيوية أن عدد المواليد في 2024 بلغ مليونًا و968 ألف مولود، وهو ما يُعد "انخفاضًا في معدلات المواليد".


وأكد أن عدد المواليد لم يكسر حاجز الـ 2 مليون مولود، واصفًا هذا الانخفاض بأنه "مؤشر إيجابي"، مشيرًا إلى أن متوسط معدلات الإنجاب في عام 2024 استقر عند 2.4 مولود لكل سيدة.


وذكر أن "الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تنظيم الأسرة والعمل على انخفاض معدلات الإنجاب والمواليد".

الإحصاء الأرقام النهائية خلال عام 2024 جمال عبدالمولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

