محمد السيد الشاذلي: معركة الهوية أهم المعارك التي تخوضها الأمم

تصوير- نادر نبيل:

أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن استضافة الصالون الشهري بعنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر" تأتي في إطار حرص اللجنتين على مناقشة القضايا الفكرية والدينية الكبرى، وفتح حوار مستنير حول التحديات، التي تواجه الهوية والثوابت في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف محمد السيد الشاذلي خلال كلمة له فى الصالون الشهرى الذى تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أننا نلتقي اليوم في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتبدل فيه الموازين، وتتداخل فيه الثقافات، حتى أصبح العالم قرية صغيرة تتقارب مسافاتها وتتشابك تحدّياتها.

وأوضح محمد السيد الشاذلى، أنه فى خضم هذا العالم المتغيّر، تبرز معركة الهوية كإحدى أهم المعارك التي تخوضها الأمم والمجتمعات للحفاظ على وجودها وخصوصيتها وطريقها الحضاري.

وتابع: "الهوية ليست شعاراً يرفع، ولا خطاباً يُتلى، بل هي منظومة قيم، ولغة، وذاكرة، وتراث، وانتماء، وشعور جماعي يربط الماضي بالحاضر، ويمنح المستقبل جذوره الصلبة، ومن هنا، فإن حماية الثوابت ليست رفضاً للتقدّم، ولا خصومة مع الحداثة، بل هي الضمانة الأساسية لتقدم متوازن، يفتح الأبواب للمعرفة ويُبقي على الأصالة".

وشدد على أن الحفاظ على الثوابت في عالمٍ متغيّر لا يعني الجمود، بل يعني الثبات على الأسس، والتحرّك في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه حين تمتلك الأمة هويتها وتتمسّك بقيمها، فإنها تكون قادرة على الإبداع، وعلى المنافسة، وعلى تقديم نموذج حضاري يُحتذى به.

ونوه الى أن الصالون يسعى إلى تقديم رؤية شاملة تساعد الصحفيين على تناول هذه القضايا بوعي ومسئولية، مشيرًا إلى أن حضور فضيلة المفتي يمنح اللقاء قيمة علمية وفكرية مضافة.

تستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويناقش الصالون موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم.

يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

