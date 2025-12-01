بالصور.. بدء احتفال توزيع تأشيرات العمرة بنقابة الصحفيين

الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية

بدأت منذ قليل فعاليات احتفال توزيع تأشيرات العمرة، الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية، ولجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين في برنامجها للعمرة، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وشحاتة العرابي كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وبدأ الاحتفال الذي قدمه الإذاعي وليد الحسيني، بتلاوة القرآن الكريم للقارئ مصطفى الزين أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال توزيع تأشيرات العمرة للمشاركين في برنامج النقابة للعمرة؛ بالإضافة لمشاركة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين في عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية.

