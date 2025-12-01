إعلان

بث مباشر | إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : أحمد أبو النجا

02:58 م 01/12/2025 تعديل في 02/12/2025

المستشار حازم بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(محدث)
بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، للإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. وذلك على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وشملت انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمت هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية و5,287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1,316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

اقرأ أيضا:

بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح

بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

لمتابعة تغطية مصراوي الشاملة عن الانتخابات وحكم الإدارية العليا وكيف استقبل المرشحون والناخبون حكم المحكمة اضغط هــــنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية للبرلمان نتائج الجولة الأولى انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب