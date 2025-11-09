صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

كتب- محمد سامي:

حصل فريق البحث العلمي لكلية الطب بالقوات المسلحة، على الميدالية الذهبية وترشيحه ضمن أفضل الفرق تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية (IGEM) التي أجريت فاعلياتها بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب يمثلون 415 فريقًا بحثيًّا من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

وتتنافس الفرق المشاركة في هذه المسابقة على استخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية لإيجاد الحلول العلمية المبتكرة للمشكلات التي تواجه عالمنا المعاصر في مختلف المجالات .

ويأتي ذلك تتويجًا للدعم الكامل الذي توليه القوات المسلحة لأبنائها من طلبة الكليات العسكرية؛ لإعدادهم وتأهيلهم بكل العلوم التخصصية الحديثة.

وتضمنت مراحل الإعداد والتحضير للمسابقة تدريب الطلبة على كيفية استغلال الهندسة الوراثية لتنفيذ المخطط العلمي المقترح، واختار فريق البحث العلمي بكلية الطب بالقوات المسلحة مشكلة مهمة تمس مرضى الربو المزمن، والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى، ومن خلال نتائج البحث نجح الفريق في إثبات نظري ومعملي لكفاءة نوع بكتيريا معدل جينيًّا يستطيع المريض تناوله من خلال بخاخ يستخدم مرة سنويًّا، استنادًا إلى نتائج المحاكاة المعملية.

تم عرض مدى ملاءمة الفكرة وواقعيتها العلمية وإمكانية تطبيقها، وسط إشادات واسعة من المحكمين بأهمية المشروع البحثي الذي قد يمثل خطوةً على طريق اكتشاف علاج يُسهم في التخلص من مرض يعاني منه ملايين البشر .

ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المدروسة التي تنتهجها القوات المسلحة بوضع المجالات العلمية والبحثية في صدارة أولوياتها؛ بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواكبة أحدث التطورات في كل فروع العلم والمعرفة؛ لتظل راية الوطن عاليةً خفاقةً في جميع المحافل العالمية بجهود وسواعد أبنائها المخلصين .