"الجبلي": الإقبال على انتخابات النواب بالخارج يؤكد وعي المصريين

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن الإقبال الكبير للمصريين المقيمين بالخارج على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يمثل دليلًا على الوعي الوطني العميق لأبناء مصر في الخارج، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل وطنهم، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف "الجبلي"، في بيان اليوم، أن التوافد الحاشد عبر السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم يشكل رسالة قوية للداخل والخارج مفادها أن المصريين بالخارج جزء أصيل من النسيج الوطني، وهم على أتم الاستعداد لتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن الأم في كل استحقاق ديمقراطي.

وأشار إلى أن مشاركة الجاليات المصرية تعكس ثقة واسعة في قيادة الدولة ومؤسساتها، وتدعم جهود استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائمها الديمقراطية.

وثمّن المهندس عبد السلام الجبلي، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والجهات المعنية على التسهيلات الكبيرة والجهود التنظيمية لضمان سير عملية التصويت بالخارج بيسر وسلاسة، وتوفير كافة الإمكانيات لأبناء الجالية لممارسة حقهم.

وتابع أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس حجم المنافسة المرتفعة في المشهد الانتخابي بين مختلف المرشحين والأحزاب السياسية.

وتوقع "الجبلي"، استمرار الإقبال الكبير من الناخبين على التصويت في الانتخابات بالداخل، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي هو القوة الحقيقية للمواطن في اختيار من يمثله ويعبر عن تطلعاته.

وشدد على أهمية اختيار أعضاء مجلس النواب القادرين على القيام بدور محوري في تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، ليتمكن المجلس من الدفع بعجلة التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والازدهار والتقدم في المجالات كافة.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين