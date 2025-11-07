توفير وسائل نقل جماعي لرواد وزائري الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع للوزارة لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد وزائري الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” و المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.

وبحسب بيان، أن ذلك سيكون في عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض حيث تنطلق الخدمة من ميادين( نادي السكة الحديد، عبد المنعم رياض، جامعة القاهرة، وسفنكس بالمهندسين وسراي القبة ) بالإضافة إلي محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وستكون مواعيد هذه الخدمة كالتالي:

1. يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءا برحلة تنطلق علي رأس كل ساعة

2. يومي الاثنين والثلاثاء 10، 11 نوفمبر 2025 من السابعة صباحا الي التاسعة مساءا برحلة تنطلق علي رأس كل ساعة.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" تنطلق تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً ، وسيحظى المعرض بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة كما سيضم المعرض معرضاً خارجياً لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج لتوطين الصناعة في مصر.

كما أن هذه الدورة ستشهد إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية ، وحيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حققت النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.

كما سيبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً.

