مدبولي: فنادق عالمية تدخل مصر لأول مرة ضمن مشروع تطوير علم الروم



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجموعة من الفنادق العالمية التي لم تدخل مصر من قبل ستدخل ضمن مشروع تطوير علم الروم بين مصر وقطر.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حصة عينية من الوحدات السكنية التي ستبنيها شركة "ديار القطرية" في حدود 397 ألف متر مربع قيمتهم التقريبية في حدود 1.8 مليار دولار.



وأضاف أنه سيكون لهيئة المتجمعات العمرانية 15 % من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري التكاليف الاستثمارية الخاصة به.



وأوضح، أن الجانب القطري سيستثمر في فترة تنفيذ المشروع 29.7 مليار دولار، ومتوقع بالأرقام أنه سيفوق عدد فرص العمل أثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيله 250 ألف فرصة عمل.



وبين أن هناك عائدًا آخر من الضرائب والحصيلة التي ستدخل إلى الدولة نظير المشروع.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضخ استثمارات قطرية في مصر، كانا بمثابة البوابة الأولى لانطلاق المشروع العملاق.



وأكد رئيس الوزراء، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن هذا التعاون يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز التنمية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع علم الروم يُعد دفعة قوية لجهود الدولة في تطوير الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يجسد عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.





