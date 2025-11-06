إعلان

ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟

كتب : محمد أبو بكر

02:28 م 06/11/2025

منطقة علم الروم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العائد على مصر من مشروع علم الروم بين مصر وقطر سيتمثل في سداد قيمة نقدية 3 ونصف مليار دولار يتم سدادهم آخر ديسمبر المقبل دفعة واحدة.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حصة عينية من الوحدات السكنية التي ستبنيها شركة "ديار القطرية" في حدود 397 ألف متر مربع قيمتهم التقريبية في حدود 1.8 مليار دولار.


وأضاف أنه سيكون لهيئة المتجمعات العمرانية 15 % من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري التكاليف الاستثمارية الخاصة به.


وأوضح، أن الجانب القطري سيستثمر في فترة تنفيذ المشروع 29.7 مليار دولار، ومتوقع بالأرقام أنه سيفوق عدد فرص العمل أثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيله 250 ألف فرصة عمل.


وبين أن هناك عائدًا آخر من الضرائب والحصيلة التي ستدخل إلى الدولة نظير المشروع.


وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضخ استثمارات قطرية في مصر، كانا بمثابة البوابة الأولى لانطلاق المشروع العملاق.


وأكد رئيس الوزراء، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن هذا التعاون يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز التنمية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع علم الروم يُعد دفعة قوية لجهود الدولة في تطوير الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يجسد عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

