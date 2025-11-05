ريهام سعيد: خطأ طبي قتل والد محمد النجار والكلمة الأخيرة للقضاء

تناولت الإعلامية ريهام سعيد قصة والد الشاب محمد النجار والتي تحولت إلى قضية رأي عام.

وقالت سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، إن محمد جاء ليروي قصة تحولت إلى قضية أمام النائب العام، مشيرة إلى أن الكلمة الأخيرة للقضاء، لكن هناك أخطاء طبية تتكرر وتستحق المواجهة.

وأضافت أن بعض الأطباء يرتكبون أخطاء تجعل المريض مدانًا بدلاً من الطبيب، مشيرة إلى أن غياب الضمير يحيط بنا رغم ثقتنا فيمن يفترض أن يحسن صحتنا، وهذه القلة القليلة جدًا لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من أطباء مصر العظام الذين يُثنى عليهم عالميًا.

وتابعت مقدمة "صبايا الخير"، أن العالم العربي يستعين بالأطباء المصريين لكفاءتهم، مؤكدة أن هذه القلة يجب أن تعاقب بشدة.

وشددت الإعلامية ريهام سعيد على أن فقدان روح بشرية بسبب خطأ طبي خسارة لا تُعوض.

وأكدت أن محمد سيروي كيف فقد والده دون مرض سابق، موضحة أن القصة تذكير بضرورة التواصل اليومي مع الوالدين للاستمتاع بهم قبل فوات الأوان.

وتسائلت: "إلى متى سنستحمل الأخطاء الطبية؟ إلى متى سيظل غياب الضمير يحيط بنا؟" مشددة على أن الثقة في الأطباء الذين من المفترض أن يكونوا عونًا لراحتنا وتحسين صحتنا، تتأثر سلباً بهذه الحوادث.

