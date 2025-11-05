وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.

كما وافق المجلس على قيام الشركة الفرعونية للبترول بالتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، للقيام بإصلاح وفحص بعض المعدات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع دائرة المنافسة داخل السوق المحلية لتلبية مختلف الاحتياجات اللازمة للمهمات الكهربائية وغيرها من المهمات وكذا ما يتعلق بأعمال الصيانة الإصلاح.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدرات القطاع وزيادة مساهمته في عمليات البحث والتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، عبر تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكاليف العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

