

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بمدينة العبور الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والتوسع العمراني.



وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات على المستثمرين دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة توسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية، وتوفير مزيد من الخدمات التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يعزز من مكانة المدن الجديدة، ويدعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الجادة التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.



وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الطرح الجديد يشمل مجموعة من الأراضي الاستثمارية المميزة على النحو التالي: قطعة أرض رقم (38) – منطقة الخدمات الإقليمية – بمساحة 63,732م² – نشاط تعليمي (جامعة) – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (6أ) – بمساحة 8,928م² – نشاط تجاري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (50أ) – بمساحة 8,055م² – نشاط تجاري إداري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (108) – بمساحة 1,716م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39، وقطعة أرض رقم (158) – بمساحة 1,876م² – نشاط طبي – بالحي 39.