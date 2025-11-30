محمود سعد ينتقد فيديو "تلوث المياه".. ويطالب بفحص وإجراءات علنية

قال الإعلامي محمود سعد، إن الفيديو المنتشر على السوشيال لشابين زعموا أن بعض أنواع المياه ملوثة، تحولت لتحقيق مكاسب عبر السوشيال ميديا دون التأكد من الحقائق.

وأضاف سعد في بث مباشر عبر فيس بوك، أن الشباب كانوا عايزين يعملوا مكاسب على السوشيال ميديا، متسائلا "على حساب مين وعلى حساب ايه.. أنا مش فاهم".

وتابع: "مسمعناش حد طلب من هؤلاء الشباب إثبات ما جاء في الفيديو".

وأوضح سعد، أنه شهد تجارب تؤكد أن الفلاتر المنزلية لا تقدم النقاء الكامل للمياه، وكذلك بعض أنواع المياه المعدنية".

ولفت سعد أن الشابين أكدوا في الفيديو أن المياه الحكومية كانت أفضل في بعض الاختبارات.

وطالب سعد الجهات المسؤولة والمعنية بإجراء فحوصات على المياه بشكل فعلي وإجراءات الاختبارات بشكل علني قبل اتخاذ أي إجراء.

