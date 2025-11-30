مدير جوستاف روسي لمصراوي: "نفذنا كلام الوزير.. لا رسوم للكشف الطبي"

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمعهد "جوستاف روسي مصر"، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قرر عدم تطبيق رسوم الكشف الطبي على مرضى جوستاف روسيه "هرمل" سابقاً.

وأضاف مرسي في تصريحات لمصراوي: "هذه الرسوم موجودة في كل مستشفيات الوزارة، لكن الوزير طلب عدم فرض الرسوم على المرضى لأننا وضع خاص".

وأكد مرسي "تنفيذ كلام الوزير وما فيش رسوم".

وقبل قليل، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وقالت إدارة المستشفى إن هذه الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي، وأن جميع خدماتهم مستمرة كما هي دون أي تغيير.

وجددت إدارة المستشفى التزامها بتقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير، واضعة مصلحة المرضى في المقام الأول، بحسب بيانها.

وألغت إدارة مستشفى جوستاف روسيه للأورام تطبيق رسوم على بعض الخدمات غير المشمولة بنفقة الدولة، ومنها الكشف الطبي، والتي كان مقررًا تنفيذها بداية من غدٍ الاثنين 1 ديسمبر.

وحذفت إدارة المستشفى المنشور الخاص بتطبيق رسوم الكشف الطبي من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تواصل مصراوي بخدمة العملاء التي خصصها المستشفى للرد على استفسارات المرضى، مؤكدة أنه "لا توجد رسوم، وخدمات الكشف تُقدَّم بالمجان".

وكان القرار قد أثار انتقادات عدد من المرضى وذويهم، الذين عبروا عن تخوفهم من تأثير فرض رسوم جديدة على قدرتهم على تلقي الخدمات الطبية.