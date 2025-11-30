(أ ش أ):

ذكرت وزارة الطيران المدني أن قطاع السلامة والجودة برئاسة الدكتور محمد شربي نفذ برنامجًا تدريبيًا لـ20 أخصائيًا و40 فنيًا في السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة؛ تمهيدًا لانضمامهم إلى جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، ومع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الجهة الوحيدة المعتمدة قانونيًا لتنفيذ هذا النوع من التدريب.



وذلك في إطار توجهات الوزارة لرفع كفاءة المطارات المصرية، واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.



وأضافت أن جميع المتدربين اجتازوا الاختبارات المطلوبة للحصول على الشهادة المعتمدة، مؤكدًا أنه امتثالًا لمواد قانون العمل بشأن التدريب الأساسي والتقدمي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، نفذت الإدارة العامة للتدريب برنامج تدريبي متقدم لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بمشاركة عدد من قيادات الشركة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.



وتابعت أنه من المقرر أن تستمر الإدارة العامة للتدريب في تنفيذ جميع متطلبات قانون العمل المتعلقة بالتدريب الأساسي والتقدمي والنوعي، حيث أن شركة ميناء القاهرة الجوي من أوائل الجهات التي بدأت بالفعل تطبيق قانون العمل الجديد، وقد أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي ومستوى التنظيم، مؤكدين أهمية البرنامج في تعزيز كفاءة منظومة السلامة بمواقع العمل.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق، إن هذه الجهود المتكاملة في التطوير الفني والمهني تعكس حرص الشركة على رفع كفاءة بيئة العمل، وتعزيز المكانة الدولية لمطار القاهرة ضمن المطارات الرائدة عالميًا في تبنّي المعايير الحديثة؛ بما يدعم مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.