كشف مصدر مطلع بالهيئة الوطنية للانتخابات مصير الانتخابات في الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات بقرار المحكمة الإدارية العليا.

وقال المصدر لمصراوي، صباح الأحد: ملتزمون بتنفيذ الأحكام لأنها باتة ونهائية، وسنبحث الأمر برمته في اجتماع عاجل لجميع مستشاري الهيئة.

وأضاف: سنبحث السيناريو الصحيح قانونا وننتظر حيثيات الأحكام للاطلاع عليها.

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبى، رئيس مجلس الدولة، أحكاماً قاضيةً بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

جاء هذا القرار في جلستها المنعقدة اليوم بعد مراجعة دقيقة لملفات الطعون وتقارير المفوضين.

وقد كشفت المراجعة عن وجود مخالفات مؤثرة جداً في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

شملت قائمة الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها دوائر واسعة في محافظات مختلفة. ومن أبرز الدوائر الملغاة: الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة والعدوة وبني مزار)، والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة (حوش عيسي)، والدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم (طامية وسنورس وسنهور)، إضافة خاصةً إلى دائرة الهرم بالجيزة، ودائرة البلينا بسوهاج، ودوائر إسنا وأرمنت والأقصر.

ووفقًا لهذه الأحكام الصادرة، يترتب على القرارات ضرورة إعادة الانتخابات في جميع الدوائر الملغاة. وستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وتحديد الجدول الزمني المقرر لهذه الإعادة.