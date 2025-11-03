إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل النائب العام

كتب : نشأت علي

10:51 م 03/11/2025
كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار محمد شوقي، النائب العام، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء قدم النائب العام التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مؤكدا أنه قامة قانونية رفيعة تستحق كل تقدير، ومعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين النيابة العامة ومجلس الشيوخ في خدمة الصالح العام ودعم دولة القانون.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة ، مثمنا دور النيابة العامة في صون الحقوق و تحقيق العدالة، ومؤكدا حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانوني لرئيس المجلس.

