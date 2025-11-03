كوت ديفوار تستعين بخبرة مصر في إنشاء متحف جديد.. تفاصيل

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، Francoise Remark، وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار، والتي قامت أيضاً بجولة موسعة بالمتحف للتعرف على ما يضمه من مقتنيات فريدة وتجربة عرض متحفي عالمية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك؛ في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع نظرائه من رؤساء الوفود الرسمية المشاركة في حضور احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالوزيرة الإيفوارية، معربًا عن تقديره للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مؤكداً على الحرص على تعزيز التعاون مع دولة كوت ديفوار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في قطاعي السياحة والآثار.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة Francoise Remark عن بالغ سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بالتاريخي والاستثنائي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر للقارة الإفريقية بأسرها، متوجهه بالتهنئة للسيد الوزير على هذا الإنجاز العظيم.

كما نقلت تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مشيدة بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين البلدين وتطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر.

وأشارت أيضاً إلى أن كوت ديفوار بصدد إنشاء متحف جديد، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة المتاحف، على غرار التجربة المتميزة للمتحف المصري الكبير، موجهه الدعوة للسيد الوزير لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة للاطلاع على مشروع المتحف ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية.

ومن جانبه، رحب الوزير بالدعوة مؤكداً حرصه على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، ومجدداً تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بكوت ديفوار وحرصها على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتسويق السياحي والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 15 جامعة ومعهد متخصص في مجالات السياحة والفنادق، مؤكداً على إمكانية التعاون معها بما يسمح بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، سواء من خلال استقبال المتدربين والطلاب في مصر أو إرسال خبراء مصريين للتدريب في كوت ديفوار.