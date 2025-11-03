وزير الكهرباء يبحث تطورات الربط الكهربائي المصري اليوناني

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية، ديمتريس كوبولوزيس - القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان - والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

استهدف اللقاء لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء في مصر، وبين شبكة الكهرباء الأوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان، واستكمال التمويل من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، ودعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان والتفاوض مع عدد من الشركاء الأوروبيين ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك اليونانية الذين أبدوا استعدادهم لتمويل المشروع في ضوء اتفاق التعاون الذي تم توقيعه منذ أسابيع بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والطاقة والبيئة في اليونان، لإنهاء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي.

وناقش اللقاء مستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، حيث يقوم المشروع على تصدير 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا من خلال إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة.

وشمل اللقاء مناقشات مطولة حول أماكن إقامة المشروعات ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية في مصر واليونان وبين مطور المشروع، وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة في البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية الأوروبية.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن التعاون المصري اليوناني في مجالات الطاقة المتجددة يكتسب أهميته من العلاقات الوطيدة والمتميزة والممتدة والشراكة بين الدولتين، وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه جسرًا لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي والذي أدرج المشروع ضمن قائمة مشروعات الربط الكهربائي التي يمولها.

وأكد التوجه الاستراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحًا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرًا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث.

وأشار إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي وهو ما يقوم عليه مشروع الربط مع اليونان، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، مضيفًا أن هناك رغبة من قبل الحكومتين في مصر واليونان لإنهاء المشروع نظرًا لما سيحققه من فوائد اقتصادية للبلدين.

اقرأ أيضًا:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب