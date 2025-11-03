كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ إجراءات متكاملة لمواجهة مخاطر السيول على المستويين البعيد والموسمي، مؤكدًا أن هناك 3 أنواع من الإجراءات يتم العمل عليها بانتظام.

وأوضح محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإجراءات بعيدة المدى تشمل بناء خزانات مياه وسدود للحماية وبحيرات صناعية، بهدف التحكم في كميات المياه وتوجيهها إلى مناطق محددة، ما يحوّل السيول من "نقمة إلى نعمة"، حيث يمكن الاستفادة من المياه المتجمعة في البحيرات الصناعية لاستخدامها لاحقًا.

ونوه محمد غانم، أن هناك إجراءات موسمية تُنفذ استعدادًا لمواسم الأمطار، فضلًا عن تجهيزات عاجلة تتم قبل السيول بـ3 أيام فقط وفقًا لتقارير التنبؤات الجوية، مشيرة إلى أن وزارة الري أنشأت أكثر من 81 سدًا للحماية من السيول في مختلف المحافظات، ونجحت في تنفيذ أكثر من 1600 منشأة لمواجهة أخطار السيول، موضحًا أن مركز التنبؤ بالوزارة يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام ويقوم بإخطار المحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.