إعلان

إبراهيم محلب: نقدر نعمل كباري في ألمانيا وأمريكا

كتب : حسن مرسي

10:22 م 29/11/2025

المهندس إبراهيم محلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، بالكفاءة الهندسية المصرية، قائلاً: "نملك كفاءة هندسية تؤهلنا لبناء كباري في ألمانيا وأمريكا"، مستشهدًا بمشروع سد تنزانيا الذي تم تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار دولار كمثال على تميز العمل الهندسي المصري الذي وصل إلى القمة.


وأضاف محلب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "عندما تُدعى لخدمة وطنك في وقت معين يجب أن تعمل بإخلاص"، مؤكدًا أن المناصب ليست دائمة ويجب على كل شخص أن يدرك هذه الحقيقة.


وأشار محلب إلى أن الحكومات السابقة قامت بوضع الأسس التي مكنت الحكومة الحالية من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أهمية التكامل بين أدوار جميع المسؤولين عبر المراحل المختلفة.


وتابع رئيس الوزراء الأسبق: "أعمل كرئيس للحكومة لم أتوقف ليوم وكنت أشعر بسعادة، وكنت أؤمن أن المنصب مش هو اللي بيعمل البني آدم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم محلب كباري ألمانيا أمريكا الهندسية المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320