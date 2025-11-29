إبراهيم محلب: نقدر نعمل كباري في ألمانيا وأمريكا

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، بالكفاءة الهندسية المصرية، قائلاً: "نملك كفاءة هندسية تؤهلنا لبناء كباري في ألمانيا وأمريكا"، مستشهدًا بمشروع سد تنزانيا الذي تم تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار دولار كمثال على تميز العمل الهندسي المصري الذي وصل إلى القمة.



وأضاف محلب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "عندما تُدعى لخدمة وطنك في وقت معين يجب أن تعمل بإخلاص"، مؤكدًا أن المناصب ليست دائمة ويجب على كل شخص أن يدرك هذه الحقيقة.



وأشار محلب إلى أن الحكومات السابقة قامت بوضع الأسس التي مكنت الحكومة الحالية من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أهمية التكامل بين أدوار جميع المسؤولين عبر المراحل المختلفة.



وتابع رئيس الوزراء الأسبق: "أعمل كرئيس للحكومة لم أتوقف ليوم وكنت أشعر بسعادة، وكنت أؤمن أن المنصب مش هو اللي بيعمل البني آدم".