الجيزة: ضبط مصنع بوتاجاز لتلاعبه في أوزان الأسطوانات

كتب : محمد أبو بكر

12:22 م 29/11/2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ضبط أحد مصانع تعبئة البوتاجاز بناحية أبورواش بعد رصد وجود نقص في وزن الأسطوانة التجارية بمقدار 2.900 كجم عن الوزن المقرر، وذلك خلال الحملات التي نفذتها مديرية التموين.

وشدد محافظ الجيزة، وفق بيان اليوم، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تتسبب في الإضرار باحتياجاتهم الأساسية، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية على المصانع والمستودعات ومناديب البيع.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

