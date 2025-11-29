كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ًعلى بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على "حلايب - شلاتين".

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل الدورة الأولى لـ"سومبوزيوم" مدن مصر

اندلاع حريق داخل ستوديو مصر بالهرم.. ومصدر يكشف التفاصيل

حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله لفندق

أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026 الخمس نجوم