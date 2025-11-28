كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة إلي الدكتور محمود محيي الدين، باختيارَ زميلًا للجمعية الملكية للاقتصاد بالمملكة المتحدة.

وأكد السيد محمود الشريف، أن اختيار الدكتور محمود محيي الدين يأتي تقديرًا لخبراته العلمية والعملية الكبيرة ومساهماته القوية والمتميزة في المجال الاقتصادي على المستوى العالمي.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، يأتي تأكيدا للدور الريادي لمصر ويعكس الثقة التي تحظى بها على الساحة الدولية، ويجسد الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات الدولية.

وتمنى نقيب السادة الأشراف، كل التوفيق للدكتور محمود محيي الدين في المهمة التي أسندت إليه.