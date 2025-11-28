بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو ""توقير كبار السن وإكرامهم".

وتعمم وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية التابع لها، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.