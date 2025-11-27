التعاونيات والتصنيع الزراعي.. "زراعة الشيوخ" تعقد أول اجتماعاتها

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها برئاسة النائب الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد الدكتور محسن البطران، أن القطاع الزراعي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد القومي المصري، موضحًا أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 14% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، كما بلغت الاستثمارات الزراعية نحو 87.4 مليار جنيه، منها 38.8 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 4.3% من إجمالي الاستثمارات المصرية، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية حوالي 10,6 مليار دولار، مع خلق فرص عمل لنحو 5.7 مليون عامل بنسبة 18.5% من إجمالي القوى العاملة المصرية.

وأضاف: خلال الفترة الزمنية من (2019-2024) بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي 3,8%، في حين تجاوز متوسط معدل النمو في الاستهلاك 6%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على السوق العالمي في توفير الغذاء، وتزايد قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي.

بدوره أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، ضرورة تفعيل دور التعاونيات ومراجعة ملف التعاونيات الزراعية ورفع كفاءتها والعمل على تحديث التشريعات الزراعية في القطاع الزراعي وتنمية الصادرات الزراعية المصرية وتوفير الإمكانيات لفتح أسواق عالمية وتنمية برامج التصنيع الزراعي لسد احتياجات السوق المصري وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات الزراعية، وضرورة العمل بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.

كما أشار النائب محمود شرارة إلى تعظيم التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المُضافة، وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعي.

فيما أشار النائب عمرو الشلمة، إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، والتحول الكلي نحو الزراعة الخضراء عن طريق تقليل معدلات استخدام الأسمدة.

وأكد النائب محمد شعيب، ضرورة إمداد اللجنة بالبيانات اللازمة للوقوف بشكل صحيح على حل المشكلات، وتحديد مواضيع محددة وملحة لدراستها وإبداء الرأي فيها، وإعادة النظر بشأن الإيجارات التي طرحتها هيئة الأوقاف المصرية بالنسبة لأسعار الإيجارات للمزارعين.

فيما أشار النائب إسلام الفيشاوي، إلى ضرورة دراسة القوانين المُنظمة للقطاع الزراعي بشكل تكاملي مع تلافي مشاكل القوانين الحالية والتي بها بعض التعارض، واستحداث أُطر تواكب الواقع الحالي لمتطلبات العصر وتراعي مستقبل الزراعة.

