أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع الحرص الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) للاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وحرص الوزير "محمد صلاح"، على تفقد خطوط الإنتاج بشركة مصنع 63 الحربي، واستمع إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي، رئيس مجلس إدارة حلوان للصناعات غير الحديدية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة بشأن العملية الإنتاجية، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن الكفاءات البشرية تؤدي دورًا حيويًا في عمليات التطوير المستمر لقطاع الإنتاج الحربي ودعم الصناعة الوطنية ككل.

ووجّه الوزير، بالعمل على توفير بيئة عمل مواتية تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى ما يحظى به ملف الصناعة من اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من العمل لمواجهة تداعياتها وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأصدر الوزير توجيهات بضرورة الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، والسعي إلى زيادة الإنتاجية، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

يذكر أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) تعد أحد أهم الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتقوم الشركة بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقًا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضًا بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

