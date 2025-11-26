أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026.. اقتصادي و 5 نجوم

أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2025.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 68 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، وتختلف وفق نوع الحجز والفندق.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان الخمس نجوم تبدأ من 90 ألف جنيه، وتختلف أيضًا وفق نوع الحجز والفندق.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

