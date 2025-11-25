عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مو هونج، نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، ورئيس "مجموعة الصداقة الصينية الأفريقية بالمجلس"، والوفد المرافق له، بحضور ليو ليتشانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.



وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ"مو هونج" والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام ١٩٥٦، وفي هذا الإطار فإن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأكد مدبولي موقف مصر الثابت إزاء رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للصين والتزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة"، مُعربًا عن تقديره لدعم الصين لحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي.



وقال رئيس الوزراء إن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الإرتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ۲۰۱٤ مع أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، مشيرًا إلى أن البلدين احتفلا العام الماضي بالذكرى العاشرة لهذه الشراكة الإستراتيجية الشاملة.



وأعرب مدبولي عن تقديره لما تم خلال الفترة الماضية من تبادل للزيارات البرلمانية والحزبية على أعلى مستوى، من بينها زيارة رئيس مجلس النواب المصري إلى الصين في أغسطس ٢٠٢٤، وزيارة لي شوليه، رئيس دائرة الإعلام وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى مصر في يوليو ٢٠٢٤.



وقدّم رئيس الوزراء التهنئة للصين على نجاح انعقاد الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي ، والتي كان من أهم مخرجاتها اعتماد التوصيات الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُعربا عن تمنياته للحكومة والشعب الصيني بدوام تحقيق الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.



وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الصيني له خلال زيارته الأخيرة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تيانجين" الصينية، كما أعرب عن تقديره لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر في يوليو ٢٠٢٥ وما مثلته هذه الزيارة من اهتمام صيني رفيع بتعزيز العلاقات مع مصر.



وأشاد مدبولي بمشاركة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وأبراج العلمين وتدشين القطار الكهربائي الخفيف، مثمنًا كذلك قرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أشاد أيضا بتعاون الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، وغيرها من المجالات التي أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدماً.



وقال رئيس الوزراء: نُولي أهمية كبرى للشركات الصينية التي تتعاون معنا في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ومستعدون لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركات الصينية التي يمكنها الاستفادة من السوق المصرية كبوابة للقارة الأفريقية وكذلك للدول العربية والاتحاد الأوروبي.



وأشار مدبولي إلى أن السوق المصرية تحظى بفرص استثمارية واعدة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومدخلات إنتاج الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح.



وخلال الاجتماع، وجّه مو هونج، الشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا الاجتماع رغم انشغاله وعودته اليوم إلى مصر بعد مشاركته في أعمال مجموعة العشرين G20 في جنوب أفريقيا والقمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها أنجولا.



ونقل "هونج" تحيات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى رئيس الوزراء، مُعربًا عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع بينهما.



وأضاف: تربط البلدان صداقة استراتيجية تعززت باللقاءات التي جمعت رئيسا البلدين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات أثمرت عن العديد من التفاهمات والتوافقات المهمة، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى مصر تُعد جزءًا من تنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين.



وأكد "مو هونج" اهتمامه بالعمل على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين مصر والصين، مشيرًا إلى تقديره لاهتمام مصر البالغ بتعميق العلاقات مع الصين، قائلًا: نحن على استعداد للعمل مع الجانب المصري لبناء علاقات أكثر حيوية.



كما أعرب نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" عن تقديره لدعم الدولة المصرية لمبدأ "الصين واحدة"، مُؤكدًا كذلك دعم بلاده للحفاظ على السيادة الوطنية للدولة المصرية ورفضها لتدخل أي طرف في شئونها الداخلية.



كما أعرب عن تطلعه لمشاركة مصر في القمة العربية الصينية التي ستستضيفها بكين العام المقبل، مؤكدا كذلك تطلعه للتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لاسيما في ضوء المزايا الكثيرة التي تحظى بها الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أن مصر لديها مساحات أراض شاسعة، وطاقات سكانية كبيرة.



كما أكد تقديره للجهود المصرية للنهوض بالاقتصاد، وحرصه على مشاركة الصين لمصر في المزيد من الفرص التنموية.



وأضاف: نحرص على تحقيق مواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030، ونحن على استعداد للتعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة.



كما وجّه الدعوة إلى مصر للانضمام إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الصيني بشأن الإعفاء الجمركي لصادرات 53 دولة أفريقية إلى الصين.