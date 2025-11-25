ائتلاف نزاهة: دول كثيرة لم تصل لحرفية مصر في إجراء عملية التصويت

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف "نزاهة الدولي"، إن المراقبين الدوليين المتواجدين في 10 محافظات لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أكدوا على نزاهة وحرية العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود كثافات عددية ملحوظة أمام مقار الاقتراع في الساعات الأولى لفتح اللجان.

وأوضح عقيل، خلال تصريحات تلفذيونية، لقناة "الحياة"، أنه توجد اختلافات إيجابية بين المرحلتين الأولى والثانية من الاستحقاق الانتخابي، خاصة فيما يتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية وكسر الصمت الانتخابي.

ونوه إلى تسهيل إجراءات التصويت وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بجهود وزارة الصحة المصرية في توفير الممرضين وسيارات الإسعاف.

ونوه إلى أنه تتم متابعة الانتخابات في أكثر من دولة، قائلًا:"في كثير من الدول لم تصل لهذه الدرجة من الحرفية في إجراء عملية التصويت بشهادة المتابعين الدوليين أنفسهم".

وأشار إلى واقعة إصابة أحد المراقبين الدوليين بحالة إعياء أثناء المتابعة، معربًا عن سعادته بالسرعة في التعامل مع حالته رغم استمرار العملية الانتخابية.

كما بيّن أن ما يؤثر على نزاهة العملية هو وجود الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو في محيطها المباشر، وليس مجرد تواجد بعض اللافتات في الميادين البعيدة.

وتابع: "في تغيير بيحصل وفي انتخابات برلمانية حقيقة الناخبين بتثق فيها"، مشيدًا بـالاستجابة السريعة للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التعامل مع الشكاوى المقدمة وملاحقة المشتبه بهم في محاولات شراء الأصوات الانتخابية، مؤكدًا أن هذه السرعة في التعامل لم تكن موجودة بنفس الكفاءة سابقًا.

وأوضح أن هذه الاستجابة الفورية ساهمت في مواجهة "المتربصين بالعملية الانتخابية وبالدولة المصرية"، والذين يسارعون لنشر وقائع قد تكون حقيقية أو غير حقيقية، بهدف إحباط المواطن العادي الذي يجد صعوبة في التفرقة بين الحقيقة والكذب.

وقال إن التغير الكبير في العملية الانتخابية حدث بعد تدخل الرئيس وقيام الهيئة بمحاسبة المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى إلغاء الانتخابات في 19 دائرة.

وأوضح أن هذه القرارات منحت المواطنين شعورًا بالأمان تجاه صوتهم الانتخابي، مؤكدا على أنه "لن يأتي أحد تحت قبة البرلمان إلا من خلال التصويت".