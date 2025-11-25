إعلان

أمين "البحوث الإسلاميَّة": المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:31 م 25/11/2025

أدلى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النوَّاب لعام 2025م، وذلك في لجنته الانتخابيَّة بالقاهرة، وسط أجواء اتَّسمت بالانضباط وإقبال المواطنين.

وأكَّد الجندي عقب الإدلاء بصوته أنَّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيَّة واجبٌ وطنيٌّ، وأمانةٌ تستوجب على كلِّ مصري أن يؤدِّي دَوره في الحفاظ على الوطن ومؤسَّساته، مشيرًا إلى أنَّ الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب وثقته في مسار الدولة نحو الاستقرار والبناء.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أنَّ لمشاركة الواعية ركيزةٌ أساسيَّةٌ في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرة بنائه، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقِّهم الدستوري، والحرص على اختيار مَنْ يعبِّر عن آمالهم ويخدم الصَّالح العام.

محمد الجندي مجمع البحوث الإسلاميَّة انتخابات مجلس النواب 2025

