قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت شكوى رسمية بشأن واقعة داخل لجنة رقم 78 بمركز ستموني بمحافظة الدقهلية.

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 ، أن نجل أحد المرشحين اقتحم اللجنة وقام بتكسير الصناديق وبعثرة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه تم على الفور تحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الهيئة تتابع الموقف بدقة، مشددًا على أن أي تجاوزات تمس سير العملية الانتخابية ستُواجَه بالقانون لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها.

تفاصيل المرحلة الثانية:

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 73 دائرة انتخابية يترشح فيها 1,316 مرشحًا للمقاعد الفردية، إضافة إلى 142 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم، حيث تتنافس قائمة واحدة باسم "الوطنية من أجل مصر". وتأتي أبرز المحافظات وعدد مرشحيها كالتالي: القاهرة 19 دائرة بعدد 205 مرشحين، القليوبية 6 دوائر بعدد 71 مرشحًا، الدقهلية 10 دوائر بعدد 288 مرشحًا، الغربية 7 دوائر بعدد 140 مرشحًا، المنوفية 6 دوائر بعدد 125 مرشحًا، والشرقية 9 دوائر بعدد 253 مرشحًا.