لميس الحديدي: المال السياسي ما زال موجوداً لكنه أقل من المرحلة الأولى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي بدأت في الداخل وتستمر حتى مساء الغد، تتسم بوجود كتل تصويتية كبيرة في الدلتا، تحديداً محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، مقابل كتل أقل في مدن القناة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، أن إجمالي عدد الناخبين في هذه المرحلة يبلغ حوالي 34.611 مليون ناخب، وهو ما يمثل نحو 50% من إجمالي الناخبين في المرحلتين البالغ عددهم 69.8 مليون ناخب، كما أوضحت أن 1316 مرشحًا على المقاعد الفردية يتنافسون على 141 مقعدًا، إلى جانب القائمة الوطنية الوحيدة.

تحليل نتائج المرحلة الأولى:

انتقالاً إلى المرحلة الأولى، أوضحت الحديدي أن نتائج ثلاث محافظات فقط حُسمت بالكامل وهي بني سويف والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بينما تشهد 11 محافظة أخرى إما جولات إعادة أو بطلاناً لنتائج دوائرها.

وذكرت أن 42 مقعدًا من المرحلة الأولى حُسمت من الجولة الأولى (بنسبة 29.4%)، في حين أن 60 مقعداً تشهد إعادة (بنسبة 42%)، وهناك 41 مقعداً بها بطلان (بنسبة 28.6%) موزعة على 19 دائرة.

وأشارت إلى أن التركيبة الحزبية للمقاعد الـ42 المحسومة بالجولة الأولى جاءت لصالح، مستقبل وطن: 24 مقعداً (57.1%)، وحماة وطن: 9 مقاعد (21.9%)، الجبهة الوطنية: 5 مقاعد (12%)، حزب النور: مقعدين (4.7%)، الشعب الجمهوري ومرشح مستقل: مقعد واحد لكل منهما (2.4% لكل منهما).

وأضافت أنه لم يحسم أي مرشح "معارض" أي مقعد في الجولة الأولى، لكنهم يتواجدون في جولات الإعادة والدوائر الملغاة.

المشاركة والخروقات:

وفيما يخص الإقبال، أكدت الحديدي، أن نسب المشاركة في المرحلة الأولى تراوحت بين 23% و 24%، معربة عن أملها في أن يكون المشهد في المرحلة الثانية "مختلفاً" بفضل الكتل التصويتية الكبيرة في محافظات الدلتا.

وأشارت إلى رصد بعض الخروقات في العملية الانتخابية، موضحة أن الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات تتابعان الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا للتحقق منها، لافتة إلى أن المال السياسي لا يزال موجودًا ولكن بشكل أقل مقارنة بالمرحلة الأولى.