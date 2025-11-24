قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك توافد للناخبين على لجان الاقتراع بالإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح البيان، أن المواطنين توافدوا على لجان الاقتراع بمحافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.



