إعلان

انتخابات النواب 2025.. ازدحام أمام اللجان في الإسماعيلية منذ الساعات الأولى

كتب : أحمد الجندي

06:08 م 24/11/2025

الاسماعيليلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك توافد للناخبين على لجان الاقتراع بالإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح البيان، أن المواطنين توافدوا على لجان الاقتراع بمحافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.


اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات النواب 2025 زدحام أمام اللجان لإسماعيلية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية