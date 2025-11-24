وزير الصحة يبحث إطلاق منصة موحدة للمبادرات الرئاسية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع شركتي «E-Health» و«Link Development» وقيادات الوزارة؛ لاستعراض المنصة الرقمية الموحدة المقترحة لإدارة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ودمجها مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة تهدف إلى تسهيل رحلة المواطن في الحصول على خدمات المبادرات، وتوحيد الملف الصحي ونموذج البيانات، وإتاحة تقارير دقيقة لمؤشرات الأداء التشغيلية والصحية الديناميكية، ودمج بيانات حملة «100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية تحت مظلة واحدة.

كما شهد الاجتماع استعراض الإحصائيات الكاملة للمبادرات (سنوات العمل، أعداد المفحوصين، الوحدات، الخدمات المقدمة)، والتصميم التفاعلي للمنصة وتدفق البيانات، وخارطة الطريق التنفيذية والجدول الزمني للإطلاق، وآليات استخدام المنصة من المواطنين والعاملين، بما في ذلك تعبئة البيانات الذاتية، حجز المواعيد، الاستبيانات الصحية، تقييم الخدمة، ومنظومة الإحالات

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه ببدء التجربة التطبيقية الأولية للمنصة في إحدى الوحدات الصحية، وتقييم احتياجات المواطنين على أرض الواقع، تمهيدًا لتعميمها على جميع وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية، وليس المبادرات فقط.

