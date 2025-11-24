رئيس حزب الجبهة يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

تصوير- هاني رجب:

أدلى المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء

