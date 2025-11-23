(محدث)

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين في الداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مستوى 13 محافظة.

ويتوافد المصريون على مراكز الاقتراع في محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: (من هنــــــــــا) :

اضغط على "استعلم عن موقفك الانتخابي"

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

اضغط "استعلام" لتظهر لك:

اسم اللجنة

رقم اللجنة الفرعية

عنوان المقر الانتخابي

موقفك من القيد في الجداول

عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات:

حمّل التطبيق من Google Play أو App Store

أدخل رقم الهاتف لتأكيد الهوية

أدخل كود التحقق الذي يصلك بالرسالة

أدخل الرقم القومي واضغط "تحقق من الرقم القومي"

ستظهر لك جميع بيانات لجنتك: اسم المدرسة أو المقر، رقم اللجنة، العنوان، وتاريخ التصويت

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

عدد الدوائر الانتخابية: 73 دائرة

عدد المرشحين على المقاعد الفردية: 1.316 مرشحًا

نظام القوائم: مخصص له 142 مقعدًا، وتترشح قائمة واحدة باسم "الوطنية من أجل مصر" بعدد 40 مرشحًا في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و102 مرشحًا في قطاع شرق الدلتا.

أبرز المحافظات وعدد المرشحين فيها:

القاهرة: 19 دائرة، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مرشحًا

اقرأ أيضا:

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

الوطنية للانتخابات: قد نلغي انتخابات النواب بأكملها إذا لزم الأمر

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)