موعد ومكان عزاء والدة وزير التموين والتجارة الداخلية

كتب : محمد سامي

02:21 م 22/11/2025

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

يُقام عزاء والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.

يُعقد العزاء في مسجد المشير طنطاوي، قاعة السلام، بمنطقة التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نعت والدة الدكتور شريف فاروق، التي وافتها المنية صباح الخميس 20 نوفمبر 2025.

