أكد الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أنه لا يؤمن بما يقال حول الأبراج والسمات الشخصية التي تميز كل برج.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "مجاهد": "عندما تحَدثنا حول الغيبيات قلت: اللهُ أعلم، لكن كُل ما يُقال حول الأبراج والسمات الشخصِية المتميزة لكل برج، فهذه الأمور لا أؤمن بها إطلاقا، وأنا دقيق في كلماتي، ولم أقُل إنها غير صحيحة، ولكن قلت: لا أومن بها."

وأَضافَ مَجاهد: "قلت ذلكَ لأنِّي أعلَمُ أنِّي لا أعلَم، وهذا عَينُ العِلمِ مِن وَجهَةِ نَظَرِي."

وتابع مجاهد: "فكرة إقناع الشخص بالإيحاء بأي شيء مسألة سهلة جدا، واللعبة دي بتتلعب على الناس في الإعلام كثيرًا جدًا، وأنا مستعد أن أقول لك 12 سمة موجودة فيك الآن، وتفضل تهز لي رأسك وتقول عليا: عبقري!.. مِن قبل ما أعرف أنت مولود برج اية، لإنها سمات إنسانية في النهاية. وعندما أجلس مع شخص أقول له: أنت عندما تقع في الحب تقع لشوشتك!.. حينها تفتح فمك وتقولي لي: أنت عرفت منين؟!"

وحول استخدام المنجمون وقارئو الفنجان هذه التقنيات النفسية، علق مجاهد قائلاً: "كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية: كذب المنجمون ولو صدفوا."

وحل الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، ضيفا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا الهامة والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.