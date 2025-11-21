اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة عن عدد من المناطق.

وبحسب بيان الشركة، تشمل المناطق المتأثرة امتداد رمسيس (1–2)، منطقة المهمات، وزارة المالية، مستشفى الحميات، مستشفى الصدر، السكة البيضاء، جامعة الأزهر، استاد القاهرة، نادي الزهور، نادي مدينة نصر، والهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تشهد مناطق مدينة التوفيق ضعفًا في ضغوط المياه خلال نفس الفترة.

ويبدأ الانقطاع من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 وحتى 7 صباح السبت 22 نوفمبر 2025.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يأتي بسبب تنفيذ أعمال ربط تغذية الشبكة الداخلية لجامعة الأزهر بمدينة نصر على خط قطر 600 مم، الواقع بجوار سور الجامعة في شارع عبدالعزيز الشناوي.

وناشدت الشركة، المواطنين والجهات الحكومية والمصالح الخدمية والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125.