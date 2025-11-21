تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تعلن توقعات 5 أيام مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 22 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان حالة الطقس لـ5 أيام، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على أغلب الأنحاء.

طقس السبت والأحد

تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (28:27)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (33:31)، وجنوب البلاد (35:32).

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتوجد شبورة مائية من 9:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما يوجد نشاط رياح من السبت 22 نوفمبر إلى الأحد 23 نوفمبر على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

واعتبارًا من يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجات.

