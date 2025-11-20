إعلان

غرفة السياحة تحذر: إلغاء برنامج الحج 2026 لمن لم يسدد -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

05:17 م 20/11/2025

الحج السياحي

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (294) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة بشأن الإجراءات التنظيمية الخاصة برحلات الحج السياحي لموسم 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار الضوابط المعتمدة للموسم الجديد.

وقالت الغرفة، بحسب كتابها الدوري والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن الضوابط تضمنت البند السادس المتعلق بحالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور نتيجة القرعة، والذي ينص على أنه يجب على المواطن الناجح في القرعة سداد قيمة برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفي حال عدم السداد يعتبر معتذرًا رسميًا، ويُلغى الحجز ويتم تطبيق غرامة الاعتذار وفقًا للائحة المنظمة.

وأكدت الغرفة أنه نظرًا لإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي يوم 9 نوفمبر 2025، ومرور عدد من الأيام دون قيام بعض المواطنين بالسداد لشركاتهم، فإنها تطالب الشركات بسرعة تحصيل قيمة برامج الحج الخاصة بحجاجهم، لضمان استكمال باقي الإجراءات الرسمية.

كما شددت الغرفة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعليمات، والتنبيه على المواطنين بإنهاء أعمال السداد دون تأخير، ضمانًا لإتمام حجزهم وتنفيذ البرامج المتفق عليها.

الحج السياحي إلغاء برنامج الحج 2026 غرفة السياحة شركات السياحة

