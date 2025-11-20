متحدث الوزراء: تركيب غطاء المفاعل خطوة مهمة في مشروع محطة الضبعة النووية
كتب : أحمد الجندي
محطة الضبعة النووية
قال المستشار محمد المحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية تركيب غطاء المفاعل النووي تُعد خطوة مهمة على طريق إنشاء محطة الضبعة النووية.
وأوضح " المحمصاني" أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مشروع الضبعة النووية بحلول عام 2029.
جاء ذلك خلال نبأ عاجل اذاعته قناة إكسترا نيوز.
