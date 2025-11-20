إعلان

متحدث الوزراء: تركيب غطاء المفاعل خطوة مهمة في مشروع محطة الضبعة النووية

كتب : أحمد الجندي

03:43 م 20/11/2025

محطة الضبعة النووية

قال المستشار محمد المحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية تركيب غطاء المفاعل النووي تُعد خطوة مهمة على طريق إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأوضح " المحمصاني" أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مشروع الضبعة النووية بحلول عام 2029.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل اذاعته قناة إكسترا نيوز.

