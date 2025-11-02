"الصحة" تختتم برنامجًا تدريبيًا لـ 100 صيدلي من 16 محافظة

كتب- أحمد جمعة:

اختتمت وزارة الصحة والسكان، برنامجًا تدريبيًا معتمدًا من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، استهدف 100 صيدلي إكلينيكي من 16 محافظة، بالإضافة إلى متدربين من أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا مصر.

يأتي ذلك - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد- في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، بتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال أحدث البرامج العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يهدف إلى مواكبة الصيادلة الإكلينيكيين لأحدث العلوم والممارسات الصيدلانية، لضمان رعاية آمنة وفعّالة لمرضى الأورام، لافتا إلى أن التدريب ركز على تطوير مهارات التقييم، واختيار العلاج، والمتابعة وفق الإرشادات المبنية على الأدلة العلمية، مع تعزيز اليقظة الدوائية وضمان الجودة من خلال تطبيقات عملية ودراسة حالات حقيقية.

بدورها، أكدت الدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للشئون الصيدلية، أن البرنامج تضمن ورش عمل قدمها نخبة من خبراء وأطباء الأورام، في 6 مجالات علاجية رئيسية، تشمل أورام الرئة، والكبد، والمثانة، والثدي، والمبيض، وأمراض الدم.

وأبرزت الدكتورة هند عاشور، دور هذه البرامج في تنمية مهارات الكوادر الصيدلانية، وتعزيز تطبيق الممارسات الصيدلانية المبنية على الدليل العلمي، مشيرة إلى أن التطبيق العملي يضمن أقصى استفادة من التدريب.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد أمين، رئيس قطاع دعم الأسواق وعضو مجلس إدارة أسترازينيكا، عن اعتزاز الشركة بالشراكة مع الوزارة في تنفيذ برنامج C6 Academy، مؤكدا أن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة المهنية للصيادلة الإكلينيكيين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وسلامة مريض الأورام في مصر، في إطار التزام الشركة بدعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.







