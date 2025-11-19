المسلماني: "دولة التلاوة" تعزيز للقوة الناعمة

كتب- عمرو صالح:

أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ببرنامج (دولة التلاوة) الذى أنتجته الشركة المتحدة، وبدأت بث حلقاته مؤخراً.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في بيان اليوم: "لقد نجحت أسرة البرنامج فى تقديم عمل أكثر من رائع.. إعداداً وتقديماً وتصويراً وإخراجاً. وتميز المتسابقون بالموهبة وطلاوة الصوت، كما أجادت لجنة التحكيم فى تعليقاتها وقراراتها.. الأمر الذى جعل من البرنامج عملاً فاخراً يمتلئ بالمتعة والفائدة ويتسم بالجمال والوقار".

وأضاف المسلمانى أن "من شأن برنامج (دولة التلاوة) الذى يسعى لتقديم مبدعين جدد أن يعزز من المدرسة المصرية للتلاوة، ويمنح القوة الناعمة المصرية قدرة أكبر على التجديد والعطاء".