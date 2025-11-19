5 مستشفيات تحصل على اعتماد مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول خمسة مستشفيات مصرية على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وهي" مستشفى المنيرة العام (القاهرة)، ومستشفى المنصورة الدولي (الدقهلية)، ومستشفى دمياط العام (دمياط)، ومستشفى حميات الغردقة (البحر الأحمر)، ومستشفى الإيمان العام (أسيوط)".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة مستشفيات من الخمسة (المنصورة الدولي – دمياط العام – الإيمان العام بأسيوط) حصلت على تصنيف «مراكز تميز عالمية» في هذا المجال، لتكون مرجعاً لتبادل الخبرات مع المنشآت الصحية عالمياً، وفق تقرير اللجنة الدولية المشتركة التي ضمت خبراء من منظمة الصحة العالمية والجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات.

وأوضح، أن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، تسلم شهادات الاعتماد ومراكز التميز من الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور مايكل كورلي، الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات، كما تسلم قطاع الطب الوقائي شهادة تقدير لدوره التنفيذي والداعم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بالتعاون المثمر مع الوزارة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، داعياً إلى استمرار التنسيق لمواجهة هذا التحدي العالمي.

وبدوره، أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن المستشفيات المعتمدة طبّقت معايير منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك ترصد العدوى، وترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتصنيفها وفق نظام «AWaRe»، وتقييد وصف مضادات فئة «التقييد» في الرعاية المركزة، والالتزام ببروتوكولات المضادات الوقائية في الجراحة.

وكشف الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أن منظومة مكافحة مقاومة المضادات تُنفَّذ حالياً في 97 مستشفى نموذجية حكومية وخاصة تابعة لجهات متعددة، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على كل المستشفيات.

فيما قالت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن البرنامج الوطني يركز على تعزيز ممارسات منع العدوى، وتطوير التشخيص المعملي، وترصد الميكروبات المقاومة، والاستخدام الرشيد للمضادات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أدرجت النموذج المصري كنموذج نجاح في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025 لإعداد وتنفيذ الخطط الوطنية عالمياً.